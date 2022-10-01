توقيف نائب سابق في بلدة المنية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات النائب السابق عثمان علم الدين، لإطلاقه النار من سلاح حربي بتاريخ 29 /9 /2022 في منزله في بلدة المنية خلال الاحتفال بإحدى المناسبات الاجتماعية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.