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لبنان

حمادة: نريد الوصول الى الاستحقاق الرئاسي بأسرع ما يمكن لحماية لبنان ونهوضه

Lebanon 24
01-10-2022 | 08:18
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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة، على "ضرورة الوصول الى الاستحقاق الرئاسي بأسرع ما يمكن لحماية لبنان واستمراره"، مؤكدا "بذل جهود حزب الله مع شركائه لانجاز حكومة حقيقية متكاملة الصلاحيات".
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كلام حمادة جاء خلال رعايته حفل التخرج السنوي ل102 من طلاب الشهادات الرسمية الذي نظمته التعبئة التربوية ل"حزب الله" في منطقة صيدا داخل باحة مجمع الامام الحسين في عنقون، في حضور رئيس البلدية جعفر فرحات، مسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر وفاعليات حزبية وتربوية واجتماعية واختيارية وأهلية وعلماء وشخصيات من البلدة.
 
وقال حمادة: "فتشوا عن أسماء من غاب بعذر وبغير عذر حتى في معايير الكيد لدى البعض 36 الذين صوتوا لميشال معوض أكثر من 63 ورقة بيضاء على نغمة الأكثرية والاقلية السابقة"،  مؤكداً "كنا من الأوائل الذين طالبوا بإنجاز الاستحقاق الرئاسي لمصلحة لبنان ونهوضه خصوصا اننا في أزمات حقيقية".

وعن الحكومة قال حمادة: "نحن كحزب الله نبذل مع شركائنا قصارى جهدنا لإنجاز حكومة حقيقية متكاملة الصلاحيات لأن لبنان في لحظة استثنائية  على المستويات كافة خصوصا الاقتصادية، ونذلل العقبات ونمارس دور ربط التواصل بين الافرقاء ونقدم دائما من أنفسنا لصالح البلد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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