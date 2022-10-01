26
o
بيروت
26
o
طرابلس
11
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مشروع تنموي - اجتماعي يغذّي عنجر بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية
Lebanon 24
01-10-2022
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان ورئيس حزب الطاشناق - فرع عنجر هارتيون زتليان سير الأعمال في مشروع إقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية سوف تغذّي عنجر، وتصل قدرتها إلى واحد ميغاوات. ويهدف المشروع التنموي- الاجتماعي إلى تغذية البلدة بالكهرباء، وتشغيل مولدات شبكات الري، والبنى التحتية والإنارة في البلدة. كما يهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء عن أبناء البلدة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل لبناني قدير في المستشفى.. حالته حرجة!
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير في المستشفى.. حالته حرجة!
23:57 | 2022-09-30
30/09/2022 11:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مضمون الطّرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحريّة
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مضمون الطّرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحريّة
07:32 | 2022-10-01
01/10/2022 07:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك" جنبلاط كُشِف.. ما هي خطوتُه المقبلة "رئاسياً"؟
Lebanon 24
"تكتيك" جنبلاط كُشِف.. ما هي خطوتُه المقبلة "رئاسياً"؟
05:00 | 2022-10-01
01/10/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلام نصرالله.. هكذا جاء الرد الاسرائيلي
Lebanon 24
بعد كلام نصرالله.. هكذا جاء الرد الاسرائيلي
12:24 | 2022-10-01
01/10/2022 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو النائب الذي "لطشَهُ" نصرالله في خطابه؟
Lebanon 24
من هو النائب الذي "لطشَهُ" نصرالله في خطابه؟
10:38 | 2022-10-01
01/10/2022 10:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:36 | 2022-10-01
سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد (صورة)
15:13 | 2022-10-01
3 جرحى بحادث سير في الهلالية - شرق صيدا
15:02 | 2022-10-01
جنبلاط: للوصول الى أوسع تفاهم يُنجز الاستحقاق الرئاسيّ
14:47 | 2022-10-01
المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان يُطلق ورشة عمل قانونية لاستعادة الاموال المنهوبة
14:38 | 2022-10-01
بُشرى بشأن الخبز.. ماذا سيجري الإثنين؟
14:32 | 2022-10-01
الخير اتصل بميقاتي على خلفية ملف توقيف علم الدين: "الاستنسابية مرفوضة"
فيديو
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
01/10/2022 22:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
01/10/2022 22:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
01/10/2022 22:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact