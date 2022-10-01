مشروع تنموي - اجتماعي يغذّي عنجر بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية

تفقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان ورئيس حزب الطاشناق - فرع عنجر هارتيون زتليان سير الأعمال في مشروع إقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية سوف تغذّي عنجر، وتصل قدرتها إلى واحد ميغاوات. ويهدف المشروع التنموي- الاجتماعي إلى تغذية البلدة بالكهرباء، وتشغيل مولدات شبكات الري، والبنى التحتية والإنارة في البلدة. كما يهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء عن أبناء البلدة.

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