لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: عملنا على إنجاح هذه المطالب

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أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان البيان الآتي:بعد التحية للزملاء الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي.يهم اللجنة ان توضح للاساتذة المتعاقدين أنها عملت على إنجاح المطالب الاتية:قامت اللجنة باجتماعات واتصالات مكثفة بعيدة عن الاعلام كان هدفها انضاج رفع قيمة اجر ساعة التعاقد من 40 الف الى 100 ليرة للحصة الواحدة، وتم ذلك.طالبت اللجنة بدفع الحوافز المالية الفريش دولار عبر الـ Omt، للعام الحالي 2022/2023، وتبلغ قيمة الحوافز 130$ شهريا تحدد تفاصيل طريقة احتسابها بتعيمم يصدر عن الوزير لاحقا.اجتمعت اللجنة بعدد من المكاتب التربوية وسلمتها مطالب الاساتذة المتعاقدين، سيما العمل على معالجة الثغرة القانونية في قرار بدل النقل عن العام المنصرم 2021/2022، وعن العام الحالي، وكان اخرها مع وزير التربية.وتعمل اللجنة على متابعة مسألة القبض الشهري سيما وان هناك قرارًا سابقًا بهذا الخصوص صدر عن الوزير السابق د.طارق المجذوب، وسنعمل على متابعته لكي يوضع موضع التنفيذ.في ما خص قبض مستحقات الفصل الثالث ستكون في حسابات الاساتذة الزملاء خلال الايام القادمة اقصاه 10 تشرين الاول.في ما خص المتأخرات من حوافز مالية ودورات وكل ما يتصل بهذا الملف، وعد الوزير بمتابعة هذا الملف مع الدول المانحة لتأمين تغطية الاموال المستحقة، وستدفع لاصحابها.في ما خص العقد الكامل، وعد وزير التربية بمتابعة هذا الملف.لذلك تدعو اللجنة الزملاء الاساتذة المتعاقدين إلى الالتحاق بمدارسهم نهار الاثنين الواقع في 3 تشرين الاول، 2022، لمعرفة عدد ساعاتهم ووضع برامجهم الاسبوعية، علما أن اللجنة لن تتهاون مع المطالب العالقة، وستتابع ذلك مع وزير التربية، ورئيس رابط التعليم الاساسي والمكاتب التربوية المتعاونة مع اللجنة.