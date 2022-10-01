قتيل بإشكال على أفضلية المرور في هذه المنطقة.. هذا ما حصل!

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الا انه مالبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه. أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في منطقة دده قضاء الكورة تطور الى تضارب واطلاق نار من سلاح صيد اصيب نتيجتها المدعو "ع.ح"، وهو سوري الجنسية بطلق ناري ليم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.الا انه مالبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وقد انتشرت الأجهزة الأمنية في المنطقة، وهي تعمل على معرفة ملابسات الحادثة وتطويقها.

وبحسب معلومات الوكالة الوطنية للاعلام فإنّ الاشكال حصل بسبب أفضلية المرور على الطريق بين بعض شباب المنطقة وشاب على دراجة نارية من الجنسية السورية.