في البقاع: عملية نصب بعشرات آلاف الدولارات... هذا ما حصل

تعرض صراف من بلدة سحمر لعملية احتيال في ساحة شتورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، لفتت المصادر إلى أن صرافًا كان يحمل أموالًا مزورة أتى بها إلى ساحة شتورة وهي "مجلتنة"، وهي عبارة متداولة بين الصرافين على مختلف الأراضي اللبنانية، للدلالة على صناديق الأموال التي تصل مختومة بأرقام متسلسلة، بما يؤشر إلى أنها خارجة مباشرة من مصرف لبنان إلى أيدي الصرافين.

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وخلال تبادل أحد الصرافين من بلدة سحمر مبلغ ٥١ ألف دولار مع الصراف القادم إلى شتورة لاحظ أن هناك خللًا ما في الأموال "المجلتنة" وشك في أنها قد تكون مزورة، إلا أن الصراف المزور تمكن من الفرار بعدما حصل على الأموال بالدولار.

فور ذلك، وبعدما تأكد الصراف في شتورة أنه ضحية عملية احتيال، سارع إلى تقديم بلاغ إلى القوى الأمنية، علمًا أن المبلغ بالدولار لا يملكه فقط الصراف الذي تعرض لعملية نصب بل يعود لأكثر من شخص.