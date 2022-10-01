Advertisement

لبنان

في البقاع: عملية نصب بعشرات آلاف الدولارات... هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-10-2022 | 09:03
A-
A+
Doc-P-996124-638002382037706028.jpg
Doc-P-996124-638002382037706028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض صراف من بلدة سحمر لعملية احتيال في ساحة شتورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وفي التفاصيل، لفتت المصادر إلى أن صرافًا كان يحمل أموالًا مزورة أتى بها إلى ساحة شتورة وهي "مجلتنة"، وهي عبارة متداولة بين الصرافين على مختلف الأراضي اللبنانية، للدلالة على صناديق الأموال التي تصل مختومة بأرقام متسلسلة، بما يؤشر إلى أنها خارجة مباشرة من مصرف لبنان إلى أيدي الصرافين.
Advertisement
وخلال تبادل أحد الصرافين من بلدة سحمر مبلغ ٥١ ألف دولار مع الصراف القادم إلى شتورة لاحظ أن هناك خللًا ما في الأموال "المجلتنة" وشك في أنها قد تكون مزورة، إلا أن الصراف المزور تمكن من الفرار بعدما حصل على الأموال بالدولار.
فور ذلك، وبعدما تأكد الصراف في شتورة أنه ضحية عملية احتيال، سارع إلى تقديم بلاغ إلى القوى الأمنية، علمًا أن المبلغ بالدولار لا يملكه فقط الصراف الذي تعرض لعملية نصب بل يعود لأكثر من شخص.
 

لبنان

خاص

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2022-10-01
15:36 | 2022-10-01
15:13 | 2022-10-01
15:02 | 2022-10-01
14:47 | 2022-10-01
14:38 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website