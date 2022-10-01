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لبنان

المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات: الإرسال يسلك مسارًا تصاعديًّا واضحًا

Lebanon 24
01-10-2022 | 09:29
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 


إنّ مؤشر جودة الخدمات ومستوى الارسال يسلك مسارا تصاعديا واضحا منذ تموز ٢٠٢٢، حيث سجّل توفر الشبكة نسبة ٩٠ بالمئة لدى "ألفا" و٨٨ بالمئة لدى "تاتش"، والعمل جار على تحسين اضافي ومستمر ضمن خطة العمل القائمة مع شركتي الخليوي لتحسين أداء الشبكة الخليوية، ولتحقيق نسبة ٩٥ بالمئة من التغطية على كامل الاراضي اللبنانية.
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