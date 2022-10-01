هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراً

يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 38500 و38600 ليرة للدولار الواحد.

بينما تراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 38450 و38550 ليرة للدولار الواحد.