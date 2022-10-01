Advertisement

لبنان

المقداد: نطالب بالعدالة والإنصاف في توزيع التيار الكهربائي على المحافظات

Lebanon 24
01-10-2022 | 09:55
A-
A+
Doc-P-996132-638002399860184526.png
Doc-P-996132-638002399860184526.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب النائب الدكتور علي المقداد، بـ"عدالة التوزيع للطاقة الكهربائية بين المناطق وإنصاف محافظة بعلبك الهرمل". 

وقال في تصريح: "بشرنا وزير الطاقة بأن باخرة النفط العراقي سيتأخر وصولها، بعد طول غياب وبعد معاناة لم نشهد لها مثيلا، وفي هذه المناسبة نطلب من السيد الوزير ومؤسسة كهرباء لبنان الإنصاف والعدالة في توزيع التيار الكهربائي على كل المحافظات دون أي استثناء، ولن نقبل تحت اي عذر او تبرير أن ينتقص من حق محافظة بعلبك الهرمل في التيار الكهربائي ولو بدقيقة واحدة، أسوة بباقي المناطق". 
Advertisement

وأضاف: "إذا حصل أي خلل في التوزيع، سوف نذهب جميعنا وبموافقة الوزير والمسؤولين الى مركز التحكم ونراقب العمل من هناك لأن الاعتماد على حس المسؤولية لدى بعض المعنيين لم يعد مفيدا، آملين ان لا نضطر للجوء الى هذا التصرف". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2022-10-01
15:36 | 2022-10-01
15:13 | 2022-10-01
15:02 | 2022-10-01
14:47 | 2022-10-01
14:38 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website