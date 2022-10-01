Advertisement

لبنان

هاشم: الاستحقاقات تتطلب الابتعاد عن الكيدية

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:45
A-
A+
Doc-P-996134-638002402972187272.jpeg
Doc-P-996134-638002402972187272.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ان "التطورات والتحديات التي يواجهها وطننا والازمات المتراكمة التي تصيب اللبنانيين في كل نواحي حياتهم المعيشية تتطلب من القوى السياسية التعاطي بحكمة وعقلانية وموضوعية مع الملفات والقضايا والاستحقاقات، والتفتيش عما يجمع بين اللبنانيين، والابتعاد عن الكيدية والتحدي والاستفزاز والسعي الى المشترك بين المكونات السياسية للتخفيف من التوترات التي قد تجرنا اليها بعض المغامرات الارتجالية".
Advertisement

كلام هاشم جاء بعد لقائه وفودا في قرى العرقوب بلدية واجتماعية، تناولت مختلف المستجدات واحتياجات قرى المنطقة من الكهرباء الى الامور الحياتية وحاجة الطرق للصيانة.

واضاف: "لقاؤنا مع اهلنا في هذه المنطقة الحدودية دائم ومن حقهم علينا ان نتابع قضاياهم واحتياجاتهم في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهترئ  وانعكاسه على متطلبات الناس الحياتية مع غياب الكهرباء والماء وعدم القدرة على العلاج في المستشفيات وحتى خارجها"، مؤكدا "حق اهلنا في رفع الصوت للوصول الى حقوقهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2022-10-01
15:36 | 2022-10-01
15:13 | 2022-10-01
15:02 | 2022-10-01
14:47 | 2022-10-01
14:38 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website