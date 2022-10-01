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لبنان

هكذا غافلوا الحراس.. فرار 3 موقوفين من سجن "الدوير" وتوقيف 2 منهم

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:24
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أُفيد بأن 3 موقوفين فروا من سجن مخفر درك الدوير، وتمكن عناصر المخفر من توقيف اثنين منهم.

وفي التفاصيل، ان 3 من الموقوفين في سجن مخفر درك الدوير استغلوا قيام أحد العناصر بفتح باب السجن لتسليمهم بعض الاغراض، فدفعوا الباب بقوة باتجاهه وفروا خارج السجن مستغلين عدم وجود عناصر كافية في المخفر.
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وعلى الفور، تمت مطاردة الفارين وأوقف اثنان منهم، فيما توارى الثالث.
المصدر: الوكالة الوطنية
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