هكذا غافلوا الحراس.. فرار 3 موقوفين من سجن "الدوير" وتوقيف 2 منهم

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أُفيد بأن 3 موقوفين فروا من سجن مخفر درك الدوير، وتمكن عناصر المخفر من توقيف اثنين منهم.وفي التفاصيل، ان 3 من الموقوفين في سجن مخفر درك الدوير استغلوا قيام أحد العناصر بفتح باب السجن لتسليمهم بعض الاغراض، فدفعوا الباب بقوة باتجاهه وفروا خارج السجن مستغلين عدم وجود عناصر كافية في المخفر.وعلى الفور، تمت مطاردة الفارين وأوقف اثنان منهم، فيما توارى الثالث.