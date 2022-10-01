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لبنان

مكاري يتابع الاعتداء على احمد منصور ويحذر من تكرار استهداف الصحافيين

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:45
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استنكر وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري تكرار حوادث تهديد الصحافيين والاعتداء عليهم، معتبرا أنها "مؤشر خطير كونها تمس حرية التعبير وتهدد سلامة الصحافيين أثناء اداء واجبهم المهني".

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وكان وزير الاعلام تابع باهتمام الاعتداء على رئيس مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في إقليم الخروب الزميل احمد منصور، فاطمأن هاتفيا الى سلامته، معربا عن شجبه للانتهاك الجسدي الذي حصل.

وأجرى الوزير المكاري سلسلة اتصالات مع المعنيين، ودعا المسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى إحترام عمل الصحافيين وعدم التعرض لهم خلال عملهم تحت اي ذريعة كانت، قائلا ان "الاذى الجسدي مرفوض تماما وعلى الجميع التقيد بالقوانين العامة والأنظمة المرعية الاجراء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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