"كنزنا في البحر".. نصرالله: نأمل بأن يتم الوصول إلى تشكيل حكومة في الأيام القليلة المقبلة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه "في موضوع الحدود البحرية وبعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف... هذه خطوة مهمة جداً".

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وقال نصرالله في الحفل التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: "الدولة هي التي تأخذ القرار التي تراه مناسباً لمصلحة لبنان في الترسيم ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف"، آملًا بأن "تكون خواتيم ملف الترسيم البحري جيدة مما سيفتح أفاقاً جديدة وواعدة للشعب اللبناني".

وأضاف نصرالله: "كنزنا في البحر ونحن قادرون على استخراجه"، قائلًا: "إذا وصل ملف الترسيم إلى النتيجة المطلوبة فسيكون نتيجة الوحدة والتضامن الوطني".

وفي الملف الرئاسي، قال نصرالله: "جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة أكدت أنه لا يوجد تحالف سياسي حالي يملك الأغلبية والأكثرية".

وعن الملف الحكومي، أشار إلى أن "الوقت بدأ يضيق ونأمل بأن يتم الوصول الى تشكيل حكومة في الأيام القليلة المقبلة".

وتطرق نصرالله إلى ملف الهجرة غير الشرعية، قائلًا إن "الهجرة غير الشرعية في قوارب الموت هي أشبه بجريمة"، داعيًا إلى التحقيق القضائي.