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لبنان

بالدولار.. هكذا ستُصبح تكلفة "اشتراك المولّد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2022 | 11:34
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أبلغَ عددٌ من أصحاب المولّدات زبائنهم خلال الساعات الماضية أنّ التسعيرة الجديدة للكيلوواط عن شهر أيلول الماضي ستكونُ بنحو 60 سنتاً، أي ما يُناهز 23 ألف ليرة لبنانيّة علماً أنَّ التسعيرة التي أصدرتها وزارة الطاقة، أمس الجمعة، نصّت على أن سعر الكيلوواط يناهز 18 ألف ليرة لبنانية.
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وعلمَ "لبنان24" من أوساط ناشطة في قطاع المُولّدات أنّ "تلك التسعيرة ستكونُ مرتبطة بمقطوعية شهرية ستكون بالدولار الأميركي أيضاً على أن تُناهز الـ10 دولارات في الحدّ الأدنى ضمن بعض المناطق، أي ما يناهز الـ390 ألف ليرة لبنانية بينما تسعيرة المقطوعة لدى وزارة الطاقة هي 240 ألف ليرة لبنانية". 
ولفتت المصادر إلى أنّ بعض أصحاب المولدات واجهوا مُشكلات جديدة مع مواطنين كُثر خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أنّ التخلف عن تسديد المستحقات المرتبطة بـ"الإشتراك" دفع ببعضِ أصحاب المولدات نحو اللجوء إلى القضاء لتحصيل الحقوق.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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