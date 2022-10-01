بعد كلام نصرالله.. هكذا جاء الرد الاسرائيلي

بعد ساعات قليلة على الكلمة الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية ان الأخير نجح في المعركة على الوعي في المفاوضات البحرية.

وأشارت الى ان الكابينت الأمني السياسي يتوقع أن يجتمع الخميس للمصادقة على المسودة النهائية للاتفاق.

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وكان نصرالله قد قال في موضوع الحدود البحرية: "بعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف، وهذه خطوة مهمة جدا. الدولة هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة لبنان في الترسيم ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف، ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة مما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني".