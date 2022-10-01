حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "147 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215925، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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