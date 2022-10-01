غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أنا بفهم الواحد عنيد بالسياسة هيدي حرية. بس يكون غبي بالأرقام هيدي مشكلة. نتيجة إنتخاب الرئيس: 63 أبيض لفريق معروف والباقي : 36 لميشال معوض و11 لسليم إده و 10 للبنان وبعدني بسمع أغبياء بيقولو إذا توحدت أسماء الفريق الثاني تنتخب رئيس. في غبي يشرح كيف؟".

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