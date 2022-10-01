بُشرى بشأن الخبز.. ماذا سيجري الإثنين؟

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أنه "ابتداء من نهار الاثنين ستشهد الطوابير في الافران اختفاء تدريجيا".

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وقال سرور في بيان: "بعدما شهدنا طوابير متنقلة أمام الأفران في المناطق اللبنانية كافة بسبب حَسم نسبة 10% من كمية الطحين المفترض توزيعها على الأفران، تم التواصل مع وزير الاقتصاد أمين سلام لحل الأزمة، واكد لنا أنه سيعالج موضوع الحسم الذي حصل".وتابع: "اليوم صدر جدول التوزيع كما وعد وزير الاقتصاد، لذلك بدءا من بعد ظهر الاثنين المقبل، ستشهد الطوابير اختفاء تدريجيا".