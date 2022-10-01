3 جرحى بحادث سير في الهلالية - شرق صيدا

أصيب 3 أشخاص بحادث سيرٍ في منطقة الهلالية - شرق صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وفي التفاصيل، فإن الحادث وقع بين سيارة مرسيدس ودراجة من نوع "توك توك"، وقد أسفر عن أضرار ماديّة في عدد من السيارات المركونة على جانب الطريق العام.