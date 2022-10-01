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لبنان

سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد (صورة)

Lebanon 24
01-10-2022 | 15:36
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نشر رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه صورة عبر صفحته على انستغرام وهو يحتضن حفيده سليمان باسل فرنجية.
وقد لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
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سليمان فرنجية

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