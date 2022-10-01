Advertisement

لبنان

حلّ من أحد الخبراء بشأن القروض ودولار الـ15 ألف ليرة.. ما هو؟

Lebanon 24
01-10-2022 | 16:44
A-
A+
Doc-P-996219-638002646479823145.jpg
Doc-P-996219-638002646479823145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان أن "الحل في لبنان يكمن في توحيد سعر الصّرف مع حماية المُجتمع"، مؤكداً أن الخطوة الأساسيّة والتي لا بدّ منها تتمثل في إعادة هيكلة المصارف.
Advertisement

وفي تصريحٍ له عبر قناة الـ"LBCI"، أشار بو سليمان إلى أنّ "رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة ليس الحل الأنسب لأن من سيحمل تبعات هذا القرار هو المُستهلك والمواطن اللبناني"، وأضاف: "هذا الرّفع التدريجي وما يحصل هو نوعٌ من الإفلاس مع وقف التنفيذ لأن المصرف يُحدد كم سيُعطيك من أموالك وبأي عملة".

وشدّد بو سليمان على أن المطلوب هو التدقيق بمن يمكنه تسديد قرضه على سعر 1500 ليرة لبنانية ومن سيُسدد قرضه على سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية، وقال: "الميسور قادر على دفع سعر الصرف الأعلى بينما الفقير لا يُمكنه ذلك". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-02
01:30 | 2022-10-02
07:13 | 2022-10-02
07:00 | 2022-10-02
06:55 | 2022-10-02
06:08 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website