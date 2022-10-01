حلّ من أحد الخبراء بشأن القروض ودولار الـ15 ألف ليرة.. ما هو؟

اعتبر الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان أن "الحل في لبنان يكمن في توحيد سعر الصّرف مع حماية المُجتمع"، مؤكداً أن الخطوة الأساسيّة والتي لا بدّ منها تتمثل في إعادة هيكلة المصارف.
وفي تصريحٍ له عبر قناة الـ"LBCI"، أشار بو سليمان إلى أنّ "رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة ليس الحل الأنسب لأن من سيحمل تبعات هذا القرار هو المُستهلك والمواطن اللبناني"، وأضاف: "هذا الرّفع التدريجي وما يحصل هو نوعٌ من الإفلاس مع وقف التنفيذ لأن المصرف يُحدد كم سيُعطيك من أموالك وبأي عملة".
وشدّد بو سليمان على أن المطلوب هو التدقيق بمن يمكنه تسديد قرضه على سعر 1500 ليرة لبنانية ومن سيُسدد قرضه على سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية، وقال: "الميسور قادر على دفع سعر الصرف الأعلى بينما الفقير لا يُمكنه ذلك".