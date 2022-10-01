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لبنان

إطلاق نار وقوة عسكرية تتدخل.. ماذا يحصل في أبي سمراء؟

Lebanon 24
01-10-2022 | 23:45
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تطور إشكال فردي بين شخصين في منطقة ابي سمراء بالقرب من معهد الدعوة والارشاد، إلى اطلاق نار اصيب نتيجتها المدعو "ا.ض" بطلق ناري في قدمه.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه فيما نقل المصاب الى المستشفى للعلاج بواسطة سيارة مدنية، حضرت قوة من الجيش الى مكان الاشكال وعملت على ملاحقة مطلق النار الذي فر الى جهه مجهولة.
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وقامت وحدات الجيش بتنفيذ دوريات في زيتون ابي سمراء بعد سماع اطلاق نار كثيف.
 
كما عرف ان الاشكال ناتج على خلفية اشكال سابق تجدد امس.


المصدر: خاص "لبنان 24"
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