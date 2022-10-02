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لبنان

الاجتماع الرئاسي رهن الانتهاء من الدرس التقني لرسالة هوكشتاين ومصدر متخوّف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-10-2022 | 01:00
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 أما وقد سلمت السفيرة الأميركية دوروثي شيا  كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي  نسخا عن إقتراح الإتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي وضعه الوسيط اموس هوكشتاين لدرسه والاجابة عليه، فقد اشارت مصادر  القصر الجمهورية" أن الاجتماع المتوقع بين عون وبري وميقاتي للبحث في الاقتراح الاميركي لم يتحدد  بعد بانتظار انتهاء اللجنة التقنية والفنية والعسكرية من درس مضمون رسالة هوكشتاين ووضع الملاحظات عليها".
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وتقول مصادر قانونية ان  لهذا الاتفاق مسارا دستوريا قانونيا، وفي حال  تمت الموافقة على المقترح الأخير ، ينظم محضر في لجنة الناقورة بالأمر من جهة، وينعقد مجلس الوزراء ويقر تعديل مرسوم الحدود البحرية ويرسله إلى الأمم المتحدة لتثبيه هناك من جهة ثانية.
وقد اجمعت المصادر  على  أن الاجواء ايجابية وأنه الامور ذاهبة نحو الاتفاق، وهذا الأمر قد تظهر ايضا في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله  الذي اعتبر أن تسلم لبنان الرسمي  نسخة عن الاقتراح خطوة مهمة ونحن أمام ايام حاسمة في هذا الملف.
في المقابل فان مصدرا إستشاريا رفيعا مطلع على سير هذه المفاوضات لم ينفِ إيجابية الأجواء في هذا الملف بعد جولة السفيرة الأميركية على المعنيين بالترسيم ، لكنه أبدى ل"لبنان24" تخوفه من عامل إقليمي دولي أساسي قد يؤثر على مجريات الإتفاق.
وقال هل للإيراني، المأزوم نوعاً ما اليوم داخلياً،  مصلحة في إقفال جبهة لبنان الجنوبية قبل أن ينتهي من التفاوض مع الأميركي على ملفه النووي ؟ هذا السؤال الذي من الممكن أن يؤثر على مسار ملف الترسيم في لبنان .

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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