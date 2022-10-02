Advertisement

لبنان

فرنجية قطع "شوطاً مهما"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-996260-638002952127760773.jpg
Doc-P-996260-638002952127760773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


قررت "قوى الثامن من اذار" و"التيار الوطني الحر" اخفاء خلافاتهم حول اسم رئيس الجمهورية عبر التصويت بورقة بيضاء الامر الذي حمى نسبيا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الحرق سياسيا.
وتقول مصادر مطلعة"إن فرنجية، وبالرغم من عدم ورود اسمه في اي ورقة انتخابية في جلسة الانتخاب، الا انه يقوم بجهد سياسي كبير من اجل الوصول  الى اكبر عدد ممكن من النواب الداعمين".
Advertisement
وترى المصادر" ان تواصل فرنجية يتركز على نواب وكتل من خارج"قوى الثامن من اذار" وقد حقق تقدما كبيرا في استقطاب عدد منهم".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-02
01:30 | 2022-10-02
07:13 | 2022-10-02
07:00 | 2022-10-02
06:55 | 2022-10-02
06:08 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website