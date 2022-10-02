فرنجية قطع "شوطاً مهما"

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قررت "قوى الثامن من اذار" و"التيار الوطني الحر" اخفاء خلافاتهم حول اسم رئيس الجمهورية عبر التصويت بورقة بيضاء الامر الذي حمى نسبيا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الحرق سياسيا.وتقول مصادر مطلعة"إن فرنجية، وبالرغم من عدم ورود اسمه في اي ورقة انتخابية في جلسة الانتخاب، الا انه يقوم بجهد سياسي كبير من اجل الوصول الى اكبر عدد ممكن من النواب الداعمين".وترى المصادر" ان تواصل فرنجية يتركز على نواب وكتل من خارج"قوى الثامن من اذار" وقد حقق تقدما كبيرا في استقطاب عدد منهم".