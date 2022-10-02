Advertisement

لبنان

علاقة القوات" و"التغييريين" لم تتدهور

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-10-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-996261-638002954355998291.jpg
Doc-P-996261-638002954355998291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بالرغم من التمايز الكبير بين "القوات اللبنانية" وكتلة"نواب التغيير" خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والذي ادى الى اختيار كل طرف منهم مرشحا للتصويت له، الا ان العلاقة بين الطرفين لم تتدهور.
وبحسب مصادر مطلعة" فإن العلاقة الثنائية تعرضت لازمة بسبب الخلاف حول التوجه الرئاسي،  وهذا التباين قد لا يمكن ترميمه بسهولة لعدة اسباب، لكنه  لن يؤثر على التقارب في قضايا مختلفة خارج الاستحقاق الرئاسي".
Advertisement
وتقول المصادر" ان التلاقي حول الانتخابات الرئاسية لن يكون سهلا لكن ذلك لن يجر الطرفين الى اشتباك سياسي واعلامي عنيف لان مصلحتهما تكمن في الحفاظ على مستوى معين من التوافق"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-02
01:30 | 2022-10-02
07:13 | 2022-10-02
07:00 | 2022-10-02
06:55 | 2022-10-02
06:08 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website