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بالرغم من التمايز الكبير بين "القوات اللبنانية" وكتلة"نواب التغيير" خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والذي ادى الى اختيار كل طرف منهم مرشحا للتصويت له، الا ان العلاقة بين الطرفين لم تتدهور.وبحسب مصادر مطلعة" فإن العلاقة الثنائية تعرضت لازمة بسبب الخلاف حول التوجه الرئاسي، وهذا التباين قد لا يمكن ترميمه بسهولة لعدة اسباب، لكنه لن يؤثر على التقارب في قضايا مختلفة خارج الاستحقاق الرئاسي".وتقول المصادر" ان التلاقي حول الانتخابات الرئاسية لن يكون سهلا لكن ذلك لن يجر الطرفين الى اشتباك سياسي واعلامي عنيف لان مصلحتهما تكمن في الحفاظ على مستوى معين من التوافق"