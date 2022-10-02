لمن ستوكل رئاسة المحكمة العسكرية؟





في إطار التشكيلات العسكرية التي تحصل في الآونة الأخيرة وتشمل عدة قطاعات حساسة في الجيش تمهيداً للمرحلة المقبلة ،عُلم من مصدر قضائي مطلع أن رئاسة المحكمة العسكرية ستوكل الى العميد ح.غ ،الذي كان قد عمل فترة طويلة في القصر الجمهوري وهو من الضباط المميزين.

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