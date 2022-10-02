"Deposit" على الدواء!

بعدما رُفع الدعم كليّاً عن الأدوية بالتزامن مع التغيير اليومي للأسعار، بدأت صيدليات بتأمين الادوية المرتفعة الثمن للزبائن عـ"التوصاية"، شرط أن يتمّ دفع قسم من المبلغ مسبقاً للتأكد من أن الزبون سيعود لاستلامها، لأنّ أصحاب الصيدليات يتخوفون من تكبّد الخسائر جراء شراء الدواء الذي لا يُباع بكثرة للمواطنين، وسعره مرتفع.

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