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لبنان

سدّدوا فاتورتكم قبل 15 الشهر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-10-2022 | 03:00
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على الرغم من إصدار وزارة الطاقة والمياه تسعيرتها للمولدات الخاصة شهريّاً، يتّجه أصحاب "موتورات" إبتداءً من السابع من الشهر الجاري، إلى إعتماد الفاتورة على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية، للخروج عن التسعيرة الرسمية، وتماشياً مع العديد من  زملائهم الذين سبقوهم في هذه الخطوة. 
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وقد حذّر أصحاب المولدات الخاصة مشتركيهم بقطع الاشتراك عنهم إن لم يسدّدوا فاتورتهم بحلول يوم 15 من كل شهر.

لبنان

خاص

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