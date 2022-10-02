سدّدوا فاتورتكم قبل 15 الشهر

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على الرغم من إصدار وزارة الطاقة والمياه تسعيرتها للمولدات الخاصة شهريّاً، يتّجه أصحاب "موتورات" إبتداءً من السابع من الشهر الجاري، إلى إعتماد الفاتورة على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية، للخروج عن التسعيرة الرسمية، وتماشياً مع العديد من زملائهم الذين سبقوهم في هذه الخطوة.وقد حذّر أصحاب المولدات الخاصة مشتركيهم بقطع الاشتراك عنهم إن لم يسدّدوا فاتورتهم بحلول يوم 15 من كل شهر.