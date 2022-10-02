رئاسياً".. "القوّات" غير مُتمسّكة بهذا الأمر

كشفت مصادر مواكبة لأجواء حزب "القوات اللبنانية" لـ"لبنان24" أن الأخيرة مُلتزمة بالتعاطي الجدي والكامل مع استحقاق رئاسة الجمهورية انطلاقاً من أمرين: توحيد صفوف المعارضة في البرلمان والانطلاق نحو رئيسٍ يحملُ برنامجاً واضحاً إنقاذياً.

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واعتبرت المصادر أن جلسة الخميس الرئاسية ليست إلا خطوة أولى في طريق الألف ميل، معتبرة أنّ التصويت للنائب ميشال معوّض كان مبدئياً ونابعاً من خياراتٍ واضحة.

المصادر نفسها أشارت أيضاً إلى أن حزب "القوات" ليس مُتمسكاً تماماً بقوة بمعوّض، بمعنى أنه منفتحٌ على أسماءٍ أخرى يمكن التوافق عليها مع الآخرين، وذلك من أجل تشكيل جبهة سيادية موحّدة بإمكانها إنتاج رئيس.