"حزب الله" فعلها.. هكذا جمع برّي وباسيل

اعتبرت مصادر سياسية مواكبة للملف الرئاسي إن جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الماضي، جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.

Advertisement



ووفقاً للمصادر، فإن هذا التقارب حصلَ عبر "الورقة البيضاء" التي تمّ التصويت عبرها، وهو أمرٌ يمكن أن يكون "حزب الله" عرّابه واستطاع أن يجمع من خلال باسيل وبرّي ضمن خندقٍ واحد رغم "النفور السياسي".