"حزب الله" فعلها.. هكذا جمع برّي وباسيل

اعتبرت مصادر سياسية مواكبة للملف الرئاسي إن جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الماضي، جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.
ووفقاً للمصادر، فإن هذا التقارب حصلَ عبر "الورقة البيضاء" التي تمّ التصويت عبرها، وهو أمرٌ يمكن أن يكون "حزب الله" عرّابه واستطاع أن يجمع من خلال باسيل وبرّي ضمن خندقٍ واحد رغم "النفور السياسي".
ورأت المصادر أن التقارب هذا قد يستمرّ حتى جلاء صورة الاستحقاق، لكنها أشارت في المقابل إلى أن ذلك لا يعني أن باسيل قد يكونُ خياراً رئاسياً بارزاً لدى برّي.