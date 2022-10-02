جديد متعاقدي الاساسي الرسمي... هل يبدأ العام الدراسي غداً؟

أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، التزام قرار بدء العام الدراسي يوم غد الاثنين، محملة النتائج الى رابطة التعليم الاساسي.

Advertisement