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لبنان

جثة على طريق المطار... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
02-10-2022 | 03:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور صباح اليوم، على جثة شخص مجهول الهوية داخل سيارة من نوع  "كارافان"، مركونة على طريق المطار وتحديدا قبالة "الفانتازي وورد".
 
وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث باشرت التحقيقات. 
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جثة

طريق المطار

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