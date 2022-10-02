Advertisement

لبنان

رعد: نُحاول تشكيل حكومة جديدة لأنّ البلاد لا تُترك للفراغ

Lebanon 24
02-10-2022 | 03:48
A-
A+
Doc-P-996292-638003050955955723.jpg
Doc-P-996292-638003050955955723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "حزب الله" يُحاول تشكيل حكومة في أواخر هذا العهد الرئاسي لأن البلاد لا تُترك للفراغ، معتبراً أن "حكومة تصريف الأعمال لا تفي بالغرض في إدارة شؤون البلاد"، وقال: "لا زلنا نسعى ونَجهَد وسنصل إلى تشكيل حكومة كاملة المواصفات من أجل تُلبي متطلبات إدارة بلدنا ومن أجل أن نُواكب الاستحقاق الرئاسي الذي شرعنا في عقد الجلسة الأولى الخاصة به وسنستمر حتى انتخاب رئيس جديد للبنان". 
Advertisement

وفي ملف الغاز وترسيم الحدود البحريّة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، اعتبر رعد أن لبنان أرغم إسرائيل على الاعتراف بحقوقه الغازية والنفطية، وقال: "الآن، قطعنا شوطاً كبيراً ونحن ندعم الموقف اللبناني من أجل أن تثبيت حقّنا في ترسيم حدودنا البحريّة ومن أجل أن نستثمر غازنا الذي هو ملكٌ لأجيالنا ولأبنائنا".

وأكمل: "نحن واثقون أنّ الأمور ستنتهي بفضل حضورِنا وجهوزيّة مقاومتِنا وبفضلِ موقفنا السّديد الذي لن يتسامح مع إستلابنا لأيّ جزءٍ من حقنا في مياهنا الإقليميّة وفي ثرواتنا وفي سيادتنا. ما لن ننتزِعه في هذه الأيّام سننتزعُه في قابل الأيّام والعدوّ يُدرك ذلك ولذلك هو يتعاطى بِما لا يمنحُنا الفرصة من أجل أن يتلّقى منّا الصّفعة تلوَ الصفعة".
 



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-02
01:30 | 2022-10-02
07:21 | 2022-10-02
07:13 | 2022-10-02
07:00 | 2022-10-02
06:55 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website