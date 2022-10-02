الراعي: لا لوم على الشعب في هذه الحالة... وهذا ما يخشاه "رئاسياً"

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن "الغليان الشعبي اليوم ادرك ان عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل تخريبي لضرب المركز الاساسي في الدولة".



ومن الديمان، أكد الراعي مواصلة الصلاة لانتخاب رئيس، معرباً عن خشيته من أن يستمر ربط الجلسات الانتخابية بالتوافق.

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كما شدد الراعي على أنه "اذا لم ينتفض النواب على انفسهم وينتخبوا رئيساً سيادياً فلا يجب لوم الشعب اذا انتفض عليهم".