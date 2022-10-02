عطالله: الأجواء الإيجابية الحذرة تلف "المفاوضات"

Advertisement

اعتبر النائب جورج عطالله ان لـ"حزب الله ومسيراته دورا أساسيا في الإسراع في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي نشهده في الساعات الأخيرة، بالإضافة الى وحدة الموقف اللبناني"، وقال: "لا يمكن لأي فريق من الافرقاء نكران دور حزب الله في انجاز الاتفاق".وفي حديث لبرنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، أكد عطالله ان "الأجواء الإيجابية الحذرة تلف المفاوضات لان العبرة تكمن في التفاصيل".وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على ان "التيار لا يطمح للفراغ كما حصل في العام 2016 ومعركة إيصال ميشال عون الى سدة الرئاسة باي ثمن، بل نتمنى انتخاب رئيس جديد قبل 31 من الشهر الحالي".وقال عطالله: "إن المرشح الأول لرئاسة الجمهورية بالنسبة لحزب الله - حركة امل هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولكن لم يتم التشاور مع التيار في هذا الموضوع، كما وان كتلة فرنجية صوتت بالورقة البيضاء في الدورة الأولى".ورأى أن "أحدا لا يمكنه توقع ما قد يحدث في الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون لان كل الاحتمالات واردة في لبنان"، داعيا بكركي الى "عقد لقاء في هذا الإطار لأنها المرجع الوطني والمسيحي الماروني الأول وهي قادرة على جمع الافرقاء كافة".