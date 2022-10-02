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لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدّث عن لبنان.. ماذا قال عن "الترسيم"؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 04:40
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، الأحد، إن "لبنان وإسرائيل تلقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع اقتراح الوسيط الأميركي لاتفاق على الحدود البحرية بين البلدين".

وأضاف: "نجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن الترحيب بالحل النهائي بعد، ولكن كما طالبنا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية".
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وجلسة الحكومة الأسبوعية، لفت لابيد إلى أنّ "تل أبيب تحاول الوصول إلى هذه الصفقة منذ أكثر من 10 سنوات"، وأضاف: "سيتم تعزيز أمن الشمال، وسيعمل جهاز الحفر في كاريش وينتج الغاز، وستدخل الأموال إلى خزائن الدولة، بما يضمن استقلال الطاقة لدينا".

وأشار إلى أن "هذه صفقة تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي"، وقال: "ليس لدينا اعتراض على تطوير منشأة غاز في لبنان، وسنحصل منه (الحقل) بالطبع على العائدات التي نستحقها. ومثل هذا المخزون سوف يضعف اعتماد لبنان على إيران ويحد من نفوذ حزب الله ويجلب الاستقرار الإقليمي".

مع هذا، فقد أكد لبيد أن عرض الوسيط الأميركي الآن قيد المراجعة القانونية.

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