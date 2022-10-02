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لبنان
حادثة مؤسفة في طرابلس... قاصر عمره 14 عاماً سقط من شرفة منزله وفارق الحياة!
Lebanon 24
02-10-2022
|
05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الفتى القاصر أ.د البالغ من العمر 14 عاماً، توفي بعد سقوطه من على شرفة منزله، من الطابق الاول في محلة الزاهرية - طرابلس.
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