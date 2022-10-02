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لبنان

اشتباكات عنيفة تهزّ الشويفات.. الرّصاص يُهدد المباني السكنية!

Lebanon 24
02-10-2022 | 05:13
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أفادت معلومات "لبنان24" عن حصول اشتباكات مسلحة عنيفة بين عدد من الشبان في منطقة صحراء الشويفات. 

ووفقاً للمصادر، فإنّ الاشتباكات تركّزت بين عددٍ من المباني السكنية، في وقتٍ رجحت المعلومات أن التوتر هو بين عدد من تُجار المخدرات.
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