ملف الحدود البحرية.. ماذا قال نتنياهو عنه؟

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد قد خضع بشكل مخجل لتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ويسلم لبنان مساحة "سيادية إسرائيلية"، بحسب ما نقلت قناة "الحدث".

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وأشار إلى أن أي اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن يكون ملزما له في حال وصل إلى السلطة.