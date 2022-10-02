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لبنان

فياض يغادر الى كرواتيا لترؤس افتتاح مؤتمر الهيئات الناظمة في مواجهة أزمات الغاز

Lebanon 24
02-10-2022 | 06:01
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غادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لبنان للمشاركة في مؤتمر "MEDREG" المنعقد في "دوپروڤنيك" كرواتيا بعنوان: "دور الهيئات الناظمة في مواجهة أزمات الغاز والطاقة في منطقة البحر المتوسط" بين 3 و5 الحالي، بناءً على دعوة وجهت اليه من قبل رئيس المنظمة.
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وسيرأس فياض الجلسة الأساسية ويلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر العالمي حول الهيئات الناظمة وكيفية تشكيلها ودورها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكان الوزير فياض استقبل الشهر الفائت رئيس منظمة MEDREG على رأس وفد من المنظمة للتباحث في موضوع تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان، وهي الوكالة التي تجمع 27 هيئة ناظمة في منطقة البحر المتوسط ومقرها مدينة ميلانو في إيطاليا.
 
وسيلقي فياض الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وسيمثل لبنان في فعالياته، كما سيشارك في ورشة عمل خلال المؤتمر وسيلتقي على هامش المؤتمر ممثلي المنظمة، وسيعرض ما تم التوصل اليه في وزارة الطاقة والمياه في ما خص الهيكلية التنظيمية للهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان والمهام الوظيفية لأعضاء الهيئة وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن في إطار آلية تعيين اعضاء الهيئة.

 
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