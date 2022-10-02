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لبنان

نقيب الصيادلة: لرفع قيمة دعم أدوية مرضى السرطان

Lebanon 24
02-10-2022 | 06:04
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دعا نقيب الصيادلة جو سلوم خلال مشاركته في تحرّك دعم مرضى السرطان، الى "اقرار 3 قوانين في مجلس النوّاب: الأول وهو رفع القيمة المخصصة لدعم ادوية السرطان من 2 مليون الى 60 مليون شهرياً، والثاتي حماية النظام التتبعي الذي يمنع سرقة دواء السرطان وتهريبه الى الخارج وبيعه في السوق السوداء كما جرت العادة. أما القانون الثالث فيرتبط بتعديل النظام المعمول به في الكرنتينا والقاضي بتوزيع الدواء مجاناً للمرضى الذين ليس لهم جهة ضامنة، على ان يشمل التوزيع كل المرضى".
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وشدد على ضرورة ان "يكون دواء السرطان، والدواء بشكل عام على رأس سلم الاولويات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
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