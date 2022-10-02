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لبنان

أدوات خطيرة تُباع في سوق الأحد في طرابلس (صور)

Lebanon 24
02-10-2022 | 06:55
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لوحظ أنّه يتمّ بيع الخناجر والسكاكين وصواعق كهربائية بشكل كبير في سوق الاحد - طرابلس، ولكافة الاعمار حتى للقاصرين.
 
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