بشأن ترسيم الحدود.. هذا هو موعد اجتماع عون مع بري وميقاتي

علم "لبنان24" أن رئيس الجمهورية ميشال عون دعا رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الى اجتماع عند الساعة 3 من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين، وذلك للبحث في الرد الرّسمي اللبناني على مبادرة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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ووفقاً للمعلومات، فإن هذا الاجتماع سيسبقه اجتماع تقني سيعقد برئاسة عون في القصر الجمهوري قبل الظهر.