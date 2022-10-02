Advertisement

لبنان

بشأن ترسيم الحدود.. هذا هو موعد اجتماع عون مع بري وميقاتي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-10-2022 | 07:21
A-
A+
Doc-P-996367-638003176418933109.jpg
Doc-P-996367-638003176418933109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أن رئيس الجمهورية ميشال عون دعا رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الى اجتماع عند الساعة 3 من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين، وذلك للبحث في الرد الرّسمي اللبناني على مبادرة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
Advertisement
 
ووفقاً للمعلومات، فإن هذا الاجتماع سيسبقه اجتماع تقني سيعقد برئاسة عون في القصر الجمهوري قبل الظهر. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2022-10-02
13:51 | 2022-10-02
13:44 | 2022-10-02
13:39 | 2022-10-02
13:18 | 2022-10-02
13:05 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website