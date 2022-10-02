مسيرة للتجمع الطبي في بيروت استنكاراً لفقدان أدوية مرضى السرطان

نظّم "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني"، اليوم الأحد، مسيرة استنكاراً لفقدان أدوية السرطان، وذلك بالتنسيق مع جمعية "بربارة نصار لمرضى السرطان".

وانطلقت المسيرة من أمام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت باتجاه تمثال الحرية وسط المدينة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

Advertisement

وفي كلمة له، أسف رئيس التجمع رائف رضا "لترك مرضى السرطان للقدر في غياب الأدوية"، محملاً "وزارة الصحة المسؤولية"، وقال: "القانون الطبي يقر بالعلاقة السببية بين تطور حال المريض نحو الاسواء الى الموت في حال لم يأخذ المريض علاجه الصحيح نتيجة فقدان الدواء، فيتحول المرض السرطاني المحصور الى الانتشار والموت السريع، وهذا له تبعات قانونية يتحملها المؤتمن على صحه الناس وهو وزير الصحة".



ودعا رضا وزير الصحة الى "زيارة السفارات لطلب هبات ومساعدات، وإلى التنسيق مع وزير الخارجية لإرسال تعاميم الى السفارات اللبنانية في الخارج لطلب هبات أدويه للسرطان".

مع هذا، فقد سأل رضا عن "التحقيق في سرقة الهبة الأميركية لمرضى السرطان والتي اختفت من وزارة الصحة بعد أسبوعين من تسلّمها".