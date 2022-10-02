Advertisement

لبنان

مسيرة للتجمع الطبي في بيروت استنكاراً لفقدان أدوية مرضى السرطان

Lebanon 24
02-10-2022 | 07:31
A-
A+
Doc-P-996373-638003183638737890.jpg
Doc-P-996373-638003183638737890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظّم "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني"، اليوم الأحد، مسيرة استنكاراً لفقدان أدوية السرطان، وذلك بالتنسيق مع جمعية "بربارة نصار لمرضى السرطان". 
 
وانطلقت المسيرة من أمام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت باتجاه تمثال الحرية وسط المدينة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
Advertisement
  
وفي كلمة له، أسف رئيس التجمع رائف رضا "لترك مرضى السرطان للقدر في غياب الأدوية"، محملاً "وزارة الصحة المسؤولية"، وقال: "القانون الطبي يقر بالعلاقة السببية بين تطور حال المريض نحو الاسواء الى الموت في حال لم يأخذ المريض علاجه الصحيح نتيجة فقدان الدواء، فيتحول المرض السرطاني المحصور الى الانتشار والموت السريع، وهذا له تبعات قانونية يتحملها المؤتمن على صحه الناس وهو وزير الصحة".
 
ودعا رضا وزير الصحة الى "زيارة السفارات لطلب هبات ومساعدات، وإلى التنسيق مع وزير الخارجية لإرسال تعاميم الى السفارات اللبنانية في الخارج لطلب هبات أدويه للسرطان".
مع هذا، فقد سأل رضا عن "التحقيق في سرقة الهبة الأميركية لمرضى السرطان والتي اختفت من وزارة الصحة بعد أسبوعين من تسلّمها".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2022-10-02
13:51 | 2022-10-02
13:44 | 2022-10-02
13:39 | 2022-10-02
13:18 | 2022-10-02
13:05 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website