الجيش دهم منزلا في بعبدات...إليكم بالصورة ما ضبطه

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 2/ 10/ 2022، دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب (ج. ز) في بلدة بعبدات، حيث أوقفته وضبطت بندقية كلاشنكوف، ومسدسين حربيين، و4 بنادق صيد، وكمية من الذخائر مختلفة العيارات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.