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لبنان

أوساط رئاسة الحكومة: مسوّدة الترسيم أخذت بالمسلّمات التي طلبها لبنان

Lebanon 24
02-10-2022 | 08:53
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أشارت أوساط رئاسة الحكومة لـ"النهار" إلى أنه "اتضح للرئيس ميقاتي أخذ مسوّدة الترسيم بالمسلّمات التي طلبها لبنان؛ مع الإشارة إلى أن فريق عمله وضع ملاحظات حول مسائل تفصيلية لا تؤثر على اتفاق الترسيم".
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