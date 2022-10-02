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لبنان

أوقفته القوى الأمنيّة في بلدة ماسا... وهذا ما تبيّن!

Lebanon 24
02-10-2022 | 10:08
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، في بلدة ماسا، ويدعى:
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ع. ع. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية).
وتبيّن أنّه مطلوب بجرم تأليف عصابة سرقة، ويقضي بعقوبة السجن المؤبّد.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
 
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