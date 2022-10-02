أوقفته القوى الأمنيّة في بلدة ماسا... وهذا ما تبيّن!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، في بلدة ماسا، ويدعى:ع. ع. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية).