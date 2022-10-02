"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة في مناطق عدّة

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل والسيجارة الالكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.ونفّذ جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة هذه المداهمات في عدد من المناطق، لاسيما في الشياح وعين الرمانة ومدخل صبرا (الرحاب) والحمراء ورأس بيروت والطيونة وسوق الاحد.وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.