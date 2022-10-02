الراعي اختتم إقامته الصيفية في الديمان وتوجه الى بكركي

اختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إقامته الصيفية في الصرح البطريركي في الديمان متوجها الى بكركي، وكان في وداعه القيم البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا وامين الديوان الخوري خليل عرب والراهبات المقيمات في المقر والعاملون فيه، متمنين له "الصحة الدائمة" وطالبين بركته الابوية الدائمة "على أمل اللقاء مطلع الصيف المقبل لتتبارك الديمان والمنطقة بحضوره".

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