إنتشار واسع للجيش في التبانة... ماذا يجري هناك؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد الاشتباكات التي اندلعت منذ يومين في منطقة التبانة، ونتج عنها عدد من الجرحى، يعمل الجيش على مداهمة منازل عدد من المتورطين في الاشكال المسلح، وعُلم أنّه أوقف ثلاثة اشخاص وهم "ع.د" و"ح.د" و "ف.ت"، وضبط أسلحة وذخائر.ويُنفذ الجيش إنتشاراً واسعا في المنطقة.